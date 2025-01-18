Внедорожник с пассажирами пробил ограждение и улетел в Фонтанку в Петербурге

Поездка по ночному Санкт-Петербургу закончилась заплывом в Фонтанке для водителя и двух пассажиров упавшего в реку автомобиля Range Rover. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве уточнили, что владелец транспортного средства при выезде на набережную пробил ограждение и отправил машину в воду.
Находившиеся в салоне двое мужчин и женщины выбрались на сушу самостоятельно. Прибывшие на место спасатели отправили пострадавших в больницу и приступили к подъему автомобиля из воды.
Поврежденный Range Rover вытащили из Фонтанки при помощи автокрана.
«МК в Питере» со ссылкой на очевидцев сообщил, что внедорожник влетел в реку на большой скорости.
В начале января легковой автомобиль с пассажирами и собакой съехал в водохранилище в крымском селе Кольчугино. Никто из находившихся в салоне не выжил. Прибывшие на место спасатели обнаружили транспортное средство на глубине более четырех метров.
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