Внедорожник с пассажирами пробил ограждение и улетел в Фонтанку в Петербурге

Range Rover с пассажирами упал в Фонтанку в Санкт-Петербурге

Поездка по ночному Санкт-Петербургу закончилась заплывом в Фонтанке для водителя и двух пассажиров упавшего в реку автомобиля Range Rover. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что владелец транспортного средства при выезде на набережную пробил ограждение и отправил машину в воду.

Находившиеся в салоне двое мужчин и женщины выбрались на сушу самостоятельно. Прибывшие на место спасатели отправили пострадавших в больницу и приступили к подъему автомобиля из воды.

Поврежденный Range Rover вытащили из Фонтанки при помощи автокрана.

Фото: Пресс-служба МЧС

«МК в Питере» со ссылкой на очевидцев сообщил, что внедорожник влетел в реку на большой скорости.

В начале января легковой автомобиль с пассажирами и собакой съехал в водохранилище в крымском селе Кольчугино. Никто из находившихся в салоне не выжил. Прибывшие на место спасатели обнаружили транспортное средство на глубине более четырех метров.

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