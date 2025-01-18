Внедорожник с пассажирами пробил ограждение и улетел в Фонтанку в Петербурге

Range Rover с пассажирами упал в Фонтанку в Санкт-Петербурге

Поездка по ночному Санкт-Петербургу закончилась заплывом в Фонтанке для водителя и двух пассажиров упавшего в реку автомобиля Range Rover. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что владелец транспортного средства при выезде на набережную пробил ограждение и отправил машину в воду.

Находившиеся в салоне двое мужчин и женщины выбрались на сушу самостоятельно. Прибывшие на место спасатели отправили пострадавших в больницу и приступили к подъему автомобиля из воды.