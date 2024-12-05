Собака и два человека погибли в затонувшей машине в Крыму

МЧС: в Крыму машина съехала в водохранилище, погибли два человека и собака

В Крыму легковой автомобиль съехал в водохранилище и погрузился на четырехметровую глубину. Находившиеся в салоне люди и собака погибли, сообщила пресс-служба МЧС России.

Машина съехала с дороги в воду в селе Кольчугино в Симферопольском районе. В салоне находились два человека и собака, все погибли. Силами 15 специалистов, в том числе водолазов, и пяти единиц техники спасателей удалось поднять иномарку с глубины четырех метров. Операцию сняли на видео.

Похожий случай произошел в Башкирии. Автомобиль ВАЗ-2109 съехал с проезжей части, перевернулся, пробил лед и наполовину погрузился в реку Ик. Погибли двое мужчин и одна женщина, четвертый находившийся в салоне человек выжил. Спасатели подняли автомобиль при помощи крана МАЗ, а сотрудники ГИБДД устроили проверку.