Пять человек пострадали при падении машины в реку на юге Москвы

Машина рухнула в реку на Нагатинской набережной в Москве

Внедорожник Chevrolet Tahoe рухнул в реку на Нагатинской набережной в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 января около шести утра. По предварительным данным, при падении иномарки в Москву-реку пострадали пять человек.

Спасатели на катере достали всех пострадавших из воды. Автомобиль подняли с помощью крана.

Ранее в Москву-реку упала машина в районе универсального спортивного зала «Дружба» на Лужнецкой набережной. ЧП произошло днем 4 января. По словам очевидца происшествия, водитель транспортного средства будто специально прибавил скорость перед ограждением.