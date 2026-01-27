Влетевшая в отбойник фура перекрыла движение по М-11 в Тверской области

Фура перекрыла трассу М-11 «Нева» в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области из-за ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Автодора».

«Из-за ДТП ограничено движение на 320-м километре М-11 „Нева“ в сторону Санкт-Петербурга», — написали в организации.

По информации «Автодора», грузовой автомобиль врезался в отбойник. Перекрытую часть трассы можно было объехать через съезд на 258-й километр М-11.

Сейчас движение восстановлено.

Ранее школьный автобус с детьми врезался в легковушку под Иркутском. В салоне было 11 несовершеннолетних.