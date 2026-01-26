Школьный автобус с детьми врезался в легковушку под Иркутском

Школьный автобус и легковой автомобиль стали участниками ДТП в Иркутской области. Авария случилась днем в понедельник, 26 января, на трассе в районе микрорайона Изумрудный в рабочем поселке Маркова. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, водитель школьного автобуса, в салоне которого было 11 несовершеннолетних, нарушил дистанцию и столкнулся с иномаркой Toyota Passo.

Женщина, находившаяся за рулем легковушки, получила травмы, среди школьников пострадавших нет. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.