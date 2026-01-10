Власти заявили об улучшении ситуации на трассе М-8, где пробка растянулась на десятки километров

Дорожная ситуация на трассе М-8 в Переславле-Залесском постепенно стабилизируется, легковые автомобили начали пропускать в обе стороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Движение грузового транспорта временно приостановлено в связи с тем, что главной причиной пробок является именно сложность с заездом большегрузов на переславские горки, они буксуют и перекрывают трассу. Многие из них идут со значительным перегрузом», — добавил глава региона.

Он отметил, что для обогрева людей на трассе развернули мобильный пункт от МЧС, а также организовали пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» Переславля-Залесского. Для остановки на ночлег обратилась одна семья, им предоставили все условия.

По словам губернатора, дорожные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Он призвал жителей региона воздержаться от поездок, а в случае необходимости — выбирать альтернативные маршруты.

Ранее очевидцы сообщили, что за несколько часов автомобили на трассе М-8 продвигаются на считанные метры, «пробка стоит намертво».