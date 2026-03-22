Власти заинтересовались 11-летней «девочкой-маугли» из Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений о нарушении прав детей

Следователи возбудили уголовное дело из-за предполагаемых нарушений прав несовершеннолетних в многодетной семье. Одну из девочек прозвали в округе «Маугли», сообщила пресс-служба главка Следственного комитета Башкирии в официальном телеграм-канале .

Надзорное ведомство обратило внимание на ситуацию после того, как история о семье с девятью детьми попала в социальные сети. Выяснилось, что 11-летняя младшая дочь вообще не имеет документов, ее не регистрировали при рождении.

В школу подросток не ходит, мать на это внимание не обращала. Отца в семье нет.

Жители башкирского села Вавилово ранее рассказывали телеграм-каналу Baza, что и старшие дети в семье ведут себя пугающе: они рано пристрастились к алкоголю и часто нападают на сверстников по всей округе.

