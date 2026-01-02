Семья с двумя детьми исчезла по пути из Челябинска в Башкирию

Полиция Катав-Ивановска отыскала в лесу семью с двумя детьми, которая пропала ночью на пути в Башкирию. GPS-навигатор завел машину в припорошенную полынью, и челябинцам пришлось встретить Новый год на природе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Муж с женой, сыном и племянником выехали из Челябинска к родственникам в соседний регион на Jeely. GPS-навигатор выстроил кратчайший маршрут по объездным дорогам. Водитель доверился технике, заехал в лес и увяз в полынье. Там семейство встретило Новый год.

Челябинские родственники обратились в полицию, потому что не смогли до них дозвониться. Они предполагали, что машина пропала в Катав-Ивановском районе, поэтому к поискам подключились местные полицейские.

Пока наряды ДПС объезжали дороги, полицейские на снегоходах прочесывали лес. Семью отыскали у директора турбазы в Лемезе в 30 километрах от Катав-Ивановска. Утром 1 января взрослые и дети сами дошли до поселка и позвали на помощь. Полицейский УАЗ вытянул машину из полыньи, путешественники вернулись в Челябинск.

Ранее в Ленобласти волонтеры разыскали отца и сына, которые провели больше суток в лесу. Они переночевали, обложившись лапником и греясь о собак.