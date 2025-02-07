Власти временно приостановили работу аэропорта в Мурманске

Российские власти временно закрыли аэропорт Мурманск. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале .

Как пояснил представитель ведомства, мурманский аэропорт прекратил принимать и отправлять авиалайнеры с 18:38 мск. Мера вводилась для гарантии безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Когда аэропорт Мурманск вернется к полноценной работе, пока не уточнялось. Также представитель Росавиации не сообщил, что стало причиной временных ограничений на прием и отправку самолетов.

Службы воздушной гавани, авиадиспетчеры и экипажи гражданских авиалайнеров следят за обеспечением безопасности полетов.

В среду, 5 февраля, власти временно закрывали также аэропорт в Волгограде. Эта воздушная гавань приостанавливала работу и 2 февраля.