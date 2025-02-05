Аэропорт Волгограда временно закрыли

Волгоградский аэропорт приостановил работу

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Власти ввели временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом официальный представитель Росавиациии сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 21:38.  Мера принималась для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчера отслеживают безопасность полетов.

Ограничение на работу волгоградского аэропорта вводились и 2 февраля. Их сняли только на следующий день. Позднее закрывался и аэропорт Ульяновска.

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