Аэропорт Волгограда временно закрыли

Власти ввели временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом официальный представитель Росавиациии сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 21:38. Мера принималась для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.
Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчера отслеживают безопасность полетов.
Ограничение на работу волгоградского аэропорта вводились и 2 февраля. Их сняли только на следующий день. Позднее закрывался и аэропорт Ульяновска.
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