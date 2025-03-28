Власти Таиланда назвали землетрясение крупномасштабным бедствием

Мощное землетрясение, которое обрушилось на Таиланд, признали крупномасштабным бедствием. Об этом заявил министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун, сообщили МВД королевства в Facebook*.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повысили до крупномасштабного бедствия в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — отметил он.

После стабилизации ситуации власти Таиланда проведут комплексную оценку ущерба. Пока все силы сфокусировали на оказании помощи пострадавшим.

В результате землетрясения в Мьянме, которое произошло 27 марта, погибли 144 человека. его толчки ощутили в пяти соседних странах, в том числе и в Таиланде. Под завалами строящегося небоскреба в Бангкоке оказались 83 строителя. Погибли 12 человек.

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