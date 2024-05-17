Власти рассказали о состоянии выживших после атаки БПЛА на авто под Белгородом | 360°

17 мая 2024, 07:19
Власти рассказали о состоянии выживших после атаки БПЛА на авто под Белгородом
Гладков: при атаке БПЛА на авто погибли женщина и ребенок, пострадали 2 мужчин
Выжившие после атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области мужчины получили ранения. Женщина и четырехлетний ребенок погибли. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования в своем Telegram-канале.
«Ночь прошла тяжело. У нас опять двое погибших: жители поселка Октябрьский — мама с четырехлетним ребенком. Папа и водитель машины, которую атаковал дрон-камикадзе, получили ранения», — сообщил он.
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Гладков заявил, утром в Белгороде третий раз в течение часа раздался сигнал ракетной опасности. Он призвал жителей спускаться в укрытия.
Ранее власти сообщали, что пассажирка автомобиля в Октябрьском умерла на месте от полученных травм. Мужчины получили ссадины, четырехлетний мальчик находился в критическом состоянии. Не дожидаясь приезда скорой помощи, отец и водитель на попутных машинах добрались до больницы в Белгороде.
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