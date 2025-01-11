Власти опровергли слухи о пожаре на заводе «Танеко»

На нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» в Нижнекамске нет пожара. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Нет пожара. Эвакуация стандартно проводится, когда срабатывает сигнал потенциальной угрозы. Это отработанный механизм, эвакуируют сотрудников для обеспечения безопасности», — ответили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что свет, который можно увидеть на видео, — это обычные факелы, используемые на предприятии.

«Кто-то, видимо, решил цитируемость повысить и никогда не видел», — отметили представители главы.

О том, что на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» произошел пожар, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, огонь охватил одну из колонн, на предприятии прозвучал сигнал тревоги. Очевидцы рассказывают, что с территории завода эвакуируют сотрудников.

Ранее на предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за украинского беспилотника. Спустя два дня площадь возгорания удалось сократить на 80%..