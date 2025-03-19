Власти Минусинска задействовали полицию в зоне подтопления

Река вышла из берегов в Минусинске. Местные власти подключили полицию для охраны порядка, сообщила пресс-служба правоохранителей в официальном Telegram-канале .

Сотрудники полиции патрулируют районы, где возможно подтопление жилых домов. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка, регулируют движение транспорта и предупреждают местных жителей о возможной эвакуации.

Власти перекрыли дороги на дамбе в районе улиц Мира, Старокузнечной и Энгельса. Полиция отчиталась о готовности защищать имущество граждан.

Временно размещенных в пункте эвакуации, организованном в гимназии № 1 на проспекте Сафьяновых, 13, также охраняют сотрудники МВД. По последним данным, эвакуированы 22 человека, трое из них доставлены в центр сотрудниками патрульно-постовой службы.

В Минусинск ранее перебросили группировку бойцов МЧС. В городе прорвало временную насыпную дамбу. Последствия паводка ликвидируют 247 человек, группировка усилена 57 единицами техники. Вода угрожает 120 домам.

Ранее в Испании сильные ливни превратили дороги в реки. Наводнение унесло несколько машин.