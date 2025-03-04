В Испании из-за мощных ливней дороги превратились в реки, машины унесло

На востоке и юге Испании начались мощные наводнения из-за сильных дождей со снегом. В некоторых регионах такого количества осадков не было последние 25 лет. Об этом сообщило местное издание АВС .

«Снегопад и проливные дожди в Мадриде, Мурсии, Авиле и на остальной территории Испании. В общей сложности пострадали 16 дорог, особенно в Кадисе, Малаге, Кастельоне и Валенсии. <… > В некоторых районах Кастельона за последние 25 лет не было такого количества ливней», — рассказала газета.

Испанское метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень тревоги из-за обильных осадков во внутренних районах юга Кастельона. Местным жителям разослали предупреждения на мобильные телефоны. В школах и университетах десятков муниципалитетов отменили занятия.

В муниципалитете Тельде затопило весь город. Очевидцы сообщили, что мощные потоки воды снесли с дорог автомобили.

Сотрудники экстренных служб Валенсии получили более 1,2 тысячи обращений из-за обильных осадков. В городе из-за проливных дождей произошло 803 инцидента.

По данным Telegram-канала Shot, в результате наводнения погиб житель Мурсии.

В прошлом году из-за сильных дождей в Испании также произошли масштабные наводнения. Правительство объявило трехдневный траур из-за смерти не менее 222 граждан.