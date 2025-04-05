Власти Ленобласти обвинили в потопе на кладбище бобров

Жители Всеволожского района Ленинградской области выразили недовольство состоянием поселкового кладбища. С приходом тепла оно частично превратилось в болото: многие захоронения оказались затопленными, особенно возле трассы. В пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 78.ru сообщили, что во всем виноваты бобры.

Выяснилось, что семейство бобров, которое обосновалось неподалеку от Кузьмоловского кладбища осенью прошлого года, решило создать запруду у входа в свою новую хатку. Для этого они заблокировали сточные трубы, которые проходят под дорогой и служат для отвода паводковых вод с территории кладбища.

«За восемь лет работы с подобным мы сталкиваемся впервые. Как обычно, около двух недель назад начался период постепенного таяния льда на территории кладбища. Наблюдали. Ждали, когда растает полностью, чтобы вода начала уходить через сточные трубы. Два дня назад поняли, что что-то пошло не так», — рассказала замдиректора Кузьмоловского кладбища Ирина.

Специалисты выяснили, что бобры забили трубу деревьями, в том числе участок под региональной дорогой. Руководству кладбища пришлось согласовывать проведение работ, искать специальную технику и закупать топливо для ее использования.

Также местные жители обнаружили на кладбище останки животных. В частности, неподалеку от одного из захоронений лежала мертвая лисица. Замдиректора Кузьмоловского кладбища пояснила, что труп животного обнаружили у могилы, находящейся на краю кладбища, недалеко от леса. Ирина отметила, что иногда работники не сразу могут осмотреть всю территорию.

Ранее в Сети появилась информация, что на затопленном кладбище «Курган» в Казани якобы всплыли гробы и останки похороненных людей. Авторы публикаций уверяли, что могилы настолько размыло, что кресты и надгробия покосило, а из-под земли даже были видны части тел, но информация оказалась фейковой.