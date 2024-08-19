Власти Калининградской области помогут пострадавшим в ДТП с автобусом в Литве

Власти Калининградской области выразили готовность помочь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом на территории Литвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Детали дорожного происшествия на территории соседнего государства сейчас уточняются.

«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и определения необходимой помощи», — рассказали в правительстве региона.

Координация всех необходимых действий ведется через посольство России в Литве, добавили в пресс-службе.

По данным «Известий», автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся недалеко от границы Литвы и России. В момент ЧП в нем находились 47 пассажиров, 26 из которых доставили в больницу.

Ранее власти Белоруссии заявили, что Литва закроет границу для машин с белорусскими номерами.