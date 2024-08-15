Литва закроет границу для машин с номерами Белоруссии

Литва закроет въезд для зарегистрированных в Белоруссии машин с 16 августа

Фото: РИА «Новости»

Ограничение на въезд в Литву зарегистрированных в Белоруссии машин с пятницы, 16 августа, распространится на все транспортные средства. Ранее под санкции не подпадали владельцы автомобилей, обладающие визами или видом на жительство в балтийской республике, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета страны.

В ведомстве напомнили, что впервые ограничение на доступ зарегистрированных в республике автомобилей Литва ввела еще 18 июля.

«До сегодняшнего времени было исключение — литовцы пускали к себе легковые автомобили на белорусской регистрации, если ими управлял собственник, имеющий действующую литовскую визу или вид на жительство», — подчеркнули в пресс-службе.

Решение властей соседней страны назвали санкциями против простых граждан. Но одним запретом на въезд власти Литвы не ограничились. Они дали срок до 18 января 2025 года: до этой даты зарегистрированные в Белоруссии машины могут находится на территории страны, а после владельцы должны их вывезти.

Ранее бывший член оппозиционного белорусского объединения «Народная громада» Ольга Тишкевич заявила, что сбежавшие в Литву революционеры готовят радиационную атаку на Белоруссию. По ее словам, бывшие сторонники договаривались с сельскохозяйственными самолетами о распылении над полями радиоактивных нуклидов.

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