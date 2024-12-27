Власти Ярославской области пригрозили ограничить продажу бензина подросткам

Власти Ярославской области в связи с участившимися случаями диверсий рассматривают возможность запретить продажу бензина подросткам. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале .

По его словам, под запрет попадет не только бензин, но и другие горюче-смазочные материалы. Он объяснил, что мошенники связываются с гражданами через кол-центры, каналы в соцсетях и мессенджеры, а затем вынуждают совершить поджоги.

«Именно молодежь становится главной целью для вербовщиков со стороны ВСУ», — добавил губернатор.

Евраев напомнил, что за прошлый год в области зафиксировали 22 террористических преступления. Также он призвал не верить аферистам и не реагировать на запугивания с их стороны.

Он предупредил россиян, что правоохранители никогда не привлекают граждан к содействию по телефону или через видеосвязь и не запрашивают пароли и коды доступа.

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