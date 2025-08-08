Владивосток сместился на юг из-за землетрясения на Камчатке

Произошедшее 30 июля землетрясение на Камчатке спровоцировало движение земной поверхности, из-за которого Владивосток смеcтился сначала на пять сантиметров к югу, а затем на столько же — к северу. Об этом ТАСС заявил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета.

Он рассказал, что движение во Владивостоке зафиксировали спустя 10 минут после землетрясения. По его словам, подземные толчки и смещение ощутили местные жители.

«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2350 километров, „почувствовали“ движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением», — отметил специалист.

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров подтвердил, что из-за землетрясения Камчатка сдвинулась на два метра и немного опустилась по высоте, особенно на юге. Он объяснил, что полуостров постоянно двигается из-за литосферных плит.