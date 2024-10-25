Владимирского депутата заподозрили в рабовладении

Депутата Собинского муниципального округа Владимирской области и его подельников арестовали по подозрению в рабовладении и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, депутат и еще два человека с февраля 2022 года удерживали на автомойке трех мужчин, принуждая их бесплатно работать и избивая. Кроме того, они обманом похитили с банковской карты участника СВО более миллиона рублей.

Дело расследовали представители Следственного комитета и ФСБ. В рамках расследования прошли обыски.

Ранее в Ростовской области задержали ранее судимого «фермера», удерживавшего в рабстве 18 человек. Пострадавших силой держали на ферме, заставляли бесплатно работать, а за попытки сопротивляться избивали.