Подозреваемого в использовании рабского труда задержали под Ростовом

В результате оперативных мероприятий следователи задержали жителя города Азова. Сейчас с ним идут следственные действия, необходимые для выяснения всех деталей преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Несколько дней назад в Ростовской области освободили 18 человек, которых удерживали на ферме и заставляли работать бесплатно. У пострадавших отобрали телефоны и документы.

О существовании рабской фермы удалось узнать после обращения в правоохранительные органы одного из родственников мужчины, находившегося в заточении. Освобожденные из плена рассказали, что хозяином фермы был цыган по имени Раджа. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей.