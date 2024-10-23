Подозреваемого в использовании рабского труда задержали под Ростовом

Мужчину, подозреваемого в использовании рабского труда, задержали в Ростовской области. Ему предъявили обвинение, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
В результате оперативных мероприятий следователи задержали жителя города Азова. Сейчас с ним идут следственные действия, необходимые для выяснения всех деталей преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Несколько дней назад в Ростовской области освободили 18 человек, которых удерживали на ферме и заставляли работать бесплатно. У пострадавших отобрали телефоны и документы.
О существовании рабской фермы удалось узнать после обращения в правоохранительные органы одного из родственников мужчины, находившегося в заточении. Освобожденные из плена рассказали, что хозяином фермы был цыган по имени Раджа. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей.
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