Владимирский поселок Барсово назвали самым пострадавшим после детонации снарядов

Губернатор Авдеев: поселок Барсово пострадал больше всех при взрыве снарядов

Взрывы в Киржачском районе Владимирской области все еще продолжаются после пожара на складе боеприпасов на территории военной части. Сильнее всего пострадал поселок Барсово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.

Он подчеркнул, что встречу с муниципальными и региональными чиновниками провел после объезда населенных пунктов. По итогам заседания оперативный штаб установил границы, на которых действует режим чрезвычайной ситуации. Туда включили восемь населенных пунктов, почтовое отделение «Дубки», участок Мележи и два садовых некоммерческих товарищества.

Губернатор подчеркнул, что жители всех попавших в зону ЧС населенных пунктов получат компенсацию и поддержку.

«Пока детонация сохраняется. Поэтому решение о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут», — написал Авдеев.

Глава Владимирской области подчеркнул, что поручил администрации Киржачского района вместе с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов в поселке Барсово, который пострадал сильнее всех.

Детонация также привела к тому, что 37 населенных пунктов района остались без газа. Сейчас на место прибыли 20 бригад компании «Газпром», которые проводят восстановительные работы.

«Вечером проведем следующее заседание. Посмотрим, безопасно ли будет возобновить работу всех предприятий и запустить газо-, тепло- и водоснабжение», — пообещал Авдеев.

Взрывы в Киржачском районе Владимирской области прогремели в минувший вторник, 22 апреля. Источником стал загоревшийся арсенал на территории военной части. В пресс-службе Минобороны сообщили, что причина возникновения огня — нарушение техники безопасности при обращении со взрывчатыми веществами. Из населенных пунктов эвакуировали более 400 человек.