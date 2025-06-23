Владельца «Тайгана» доставили в больницу в Симферополе после нападения льва

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего при нападении львов, перевезли в главную больницу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Раненого доставили в многопрофильный республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Семашко».

«Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнула в министерстве.

Кадры транспортировки пострадавшего в Симферополь появились в распоряжении «Известий».

В результате нападения льва Зубков получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Животное порвало владельцу парка трахею, сообщил дрессировщик Эдгар Запашный.