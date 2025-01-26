Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в ЧП повара и электрика

Владелец отеля в провинции Болу в Турции, где из-за пожара погибли 78 человек, дал показания. Он обвинил в случившемся персонал гостиницы, сообщило издание Bugun Kibris .

Задержанный назвал виновниками ЧП шеф-повара, его помощников, а также электрика и охранников.

«Он заявил, что за электроприборы на кухне отвечает шеф-повар, а за кнопками пожарной сигнализации следил электрик гостиницы», — отметило издание.

По его информации, охрана вела круглосуточное наблюдение за гостиницей, но не активировала пожарную сигнализацию. Всего в рамках расследования правоохранители задержали 15 человек. Владелец отеля отказался признавать вину, так как за системами пожарной сигнализации следил внешний субподрядчик.

Пожар в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте произошел 21 января, внутри находились 234 человека. В здании не сработали аварийные системы оповещения, когда на этаже, где находится ресторан, вспыхнул огонь. Из-за ЧП погибли почти 80 человек, большинство из них — дети и подростки.