Владелец Readovka пришел в себя после ДТП

Baza: владелец Readovka Костылев частично пришел в себя после ДТП на квадроцикле

Владелец и главный редактор медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, разбившийся на квадроцикле в Смоленской области, пришел в сознание. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Врачи оценивают состояние журналиста как тяжелое, но стабильное. Он открывает глаза, слышит и узнает окружающих, немного может шевелиться, но пока не говорит. Ему предстоит долгая реабилитация.

Костылев попал в ДТП 27 октября во время рабочей поездки в деревню Рухань по проекту «Многодетные деревни». Он получил перелом основания черепа, ушиб мозга, черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. На лечение журналиста перевезли в Москву.

Коллектив медиахолдинга пообещал продолжить работу в штатном режиме, сочтя это лучшим, что можно сделать в сложившейся ситуации.