Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в ДТП в Смоленской области

С владельцем медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым произошел несчастный случай в Смоленской области. Официальную версию произошедшего опубликовала редакция издания в Telegram-канале.
ЧП произошло в рамках рабочего визита по проекту «Многодетные деревни». Ночью Костылева прооперировали, его состояние оценивают как стабильное. Пациента готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит реабилитацию и восстановление.
Telegram-канал Baza сообщил, что Костылев накануне вечером разбился на квадроцикле в деревне Рухань. У него перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма. Медики также диагностировали тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. По информации Baza, владелец медиахолдинга находится в коме на аппарате ИВЛ.
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