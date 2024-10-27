Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в ДТП в Смоленской области

ЧП произошло в рамках рабочего визита по проекту «Многодетные деревни». Ночью Костылева прооперировали, его состояние оценивают как стабильное. Пациента готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит реабилитацию и восстановление.

Telegram-канал Baza сообщил, что Костылев накануне вечером разбился на квадроцикле в деревне Рухань. У него перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма. Медики также диагностировали тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. По информации Baza, владелец медиахолдинга находится в коме на аппарате ИВЛ.