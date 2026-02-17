«ВкусВилл» сообщил о внеплановом аудите после отравления детей пельменями

«ВкусВилл» запросил у производителя пельменей, которыми в Москве отравились двое детей, официальный комментарий. Также компания проведет внеплановый аудит, сообщила 360.ru пресс-служба магазина.

«Мы глубоко обеспокоены сообщением об отравлении детей, с покупателем находимся на связи с момента обращения. Здоровье и безопасность покупателей — наш абсолютный приоритет», — отметили во «ВкусВилле».

Компания предложила родителям пострадавших подарочную корзину с продуктами и запросила документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты.

Магазин напомнил, что пельмени являются полуфабрикатом из сырого мяса, поэтому требуют приготовления при высокой температуре. Сальмонелла, которую нашли у детей, мгновенно погибает при попадании в кипящую воду.

«Замороженные полуфабрикаты необходимо готовить не менее трех-пяти минут после всплытия и закипания воды. Эта инструкция указана на упаковке», — добавили в пресс-службе.

Пельменями от «ВкусВилла» отравились в Москве школьники 10 и 15 лет. Их экстренно госпитализировали в больницу с температурой под 40 градусов. Врачи выявили у детей сальмонеллез.