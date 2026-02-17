Школьники в Москве подхватили сальмонеллез из-за пельменей от «ВкусВилла»

«Shot проверка»: в Москве двое детей попали в больницу из-за пельменей

Двое школьников в Москве отравились пельменями с говядиной из сети «ВкусВилл». Об этом сообщил телеграм-канал «Shot проверка» .

После употребления пельменей у мальчиков 10 и 15 лет началась лихорадка, их госпитализировали в больницу с температурой под 40 градусов.

Школьникам ставили капельницы и давали антибиотики, стабилизировать состояние пациентов удалось на третьи сутки. Врачи диагностировали у детей сальмонеллез.

Родители пострадавших направили «ВкусВиллу» претензию. Магазин вернул семье деньги за продукты и заявил о готовности начать проверку.

Ранее в Петербурге отравились несколько десятков учащихся школы в Невском районе. После обеда в столовой недомогание почувствовали 25 детей, некоторым потребовалась госпитализация.

Позже в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что число отравившихся увеличилось до 96. У заболевших и контактных лиц выявили норовирусную инфекцию.