Появилось видео обстановки на месте прощания со Старовойтом

Территорию вокруг ЦКБ в Москве, где состоится прощание с бывшим губернатором Курской области и экс-министром транспорта Романом Старовойтом, оцепили. Видеозапись с места появилась в распоряжении 360.ru.
На объекте находится много сотрудников полиции. В церемониальный зал можно пройти только тем, чье имя есть в списке у правоохранителей.
К ЦКБ подъехал автобус с группой людей. Они прошли в зал прощания, держа в руках букеты красных цветов.
Старовойта нашли мертвым около его машины в Одинцовском округе. При себе у экс-губернатора был именной пистолет. По основной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством. Похороны бывшего губернатора пройдут 11 июля на Смоленском кладбище.
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