Вице-мэр российского города сбил ребенка на переходе

В Воронежской области вице-мэр Семилук Геннадий Чуркин сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации источника, ЧП произошло 15 июля. По предварительным данным, мужчина двигался на Kia Cerato в сторону улицы 25 лет Октября со стороны улицы Рязанцева и наехал на мальчика 2018 года рождения.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего отправили в областную клиническую больницу № 2.

После осмотра в медучреждении у пациента серьезных травм не обнаружили, мальчик отделался ссадинами и царапинами. Родители подростка пока не предъявили Чуркину обвинений, он находится на связи с семьей ребенка.

Чуркин занял пост вице-мэра Семилук в 2025 году.

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