Вице-мэр российского города сбил ребенка на переходе
Вице-мэр воронежского города Семилук сбил ребенка на переходе
В Воронежской области вице-мэр Семилук Геннадий Чуркин сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщил «Коммерсант».
По информации источника, ЧП произошло 15 июля. По предварительным данным, мужчина двигался на Kia Cerato в сторону улицы 25 лет Октября со стороны улицы Рязанцева и наехал на мальчика 2018 года рождения.
Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего отправили в областную клиническую больницу № 2.
После осмотра в медучреждении у пациента серьезных травм не обнаружили, мальчик отделался ссадинами и царапинами. Родители подростка пока не предъявили Чуркину обвинений, он находится на связи с семьей ребенка.
Чуркин занял пост вице-мэра Семилук в 2025 году.
Ранее во Владивостоке перебегавшие дорогу дети попали под колеса иномарки, следователи завели уголовное дело.