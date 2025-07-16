Перебегавшие дорогу дети попали под колеса иномарки во Владивостоке
Восьмилетние мальчик и девочка оказались под колесами автомобиля во Владивостоке. Детям потребовалась госпитализация, сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные полиции.
Авария произошла на улице Калинина. По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru Impreza сбил школьников, пересекавших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавших доставили в больницу. Признаков опьянения у автомобилиста не зафиксировали. Возбуждено уголовное дело.
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