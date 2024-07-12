Виновный в гибели журналистки в Крыму получил год исправительных работ

Симферопольский районный суд признал бывшего инструктора по боевой подготовке Игоря Малева виновным в причинении смерти по неосторожности журналистке Светлане Бабаевой и приговорил его к году исправительных работ. Об этом сообщило РИА «Новости» Крым .

Наказание осужденный будет отбывать в «Черноморнефтегазе», по основному месту работы. С него ежемесячно будут удерживать 10% зарплаты.

По данным следствия, Малев в октябре 2022 года во время занятий на полигоне несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в землю боевыми патронами, находясь рядом с Бабаевой. Одна из пуль разорвалась на части, два ее осколка отрикошетили в журналистку, смертельно ее ранив.

Малев признал вину, раскаялся в содеянном, попросил прощения у близких погибшей. Кроме того, его ранее никогда не судили, он характеризовался положительно и имеет ребенка на иждивении. По совокупности этого и вынесли приговор. Обжаловать его Малев не планирует.

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