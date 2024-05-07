Житель ХМАО получил тюремный срок за случайное убийство друга | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 15:31 Житель ХМАО получил тюремный срок за случайное убийство друга

Читать 360 в

В ХМАО суд отправил местного жителя в тюрьму на 2,2 года за убийство друга во время драки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Белоярского городского суда.

Случай произошел летом 2023 года. Во время распития спиртных напитков мужчина начал избивать приятеля, тот упал с табурета и ударился головой о газовую плиту. Позже пострадавший умер в Белоярской районной больнице от черепно-мозговой травмы.

Реклама

Через два месяца обвиняемый засветился в еще одном преступлении. Будучи пьяным, он приставил нож к горлу знакомому и угрожал убить его.