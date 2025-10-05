Виновником ДТП с детьми в Приморье стал водитель фуры с 17 нарушениями

Водитель фуры, ставший виновником аварии с участием школьного автобуса в Приморье, ранее 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщил официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю .

Водитель фуры, ставший виновником аварии с участием школьного автобуса в Приморье, за последние два года 17 раз привлекался к административной ответственности, в том 16 раз штрафовался за превышение скорости. Об этом сообщил официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло вечером 4 октября на 349-м километре трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. По данным полиции, 34-летний водитель грузовика DAF не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди «Газелью Некст» под управлением 66-летнего водителя. От удара автобус врезался в еще один большегруз — Sitrak, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В момент столкновения в автобусе находились семь человек — шесть школьников в возрасте от 11 до 14 лет и сопровождающая их педагог. Всех их, а также водителя автобуса, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ.