Винодел из Крыма заразился бешенством после укуса куницы

Владелец винной компании из Севастополя заразился бешенством после укуса куницы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, дикий зверь пробрался в его дом ночью. Сначала мужчина подумал, что по нему разгуливает и прикусывает его собака, но, включив свет, увидел незваную гостью и выбросил в окно.

Наутро бизнесмен обратился за медицинской помощью. Позднее он сумел поймать ту самую куницу, которая не стала убегать с винодельни, и передать специалистам, которые диагностировали у нее бешенство.

Ранее в детский сад на улице Саморы Машела в Москве забралась бешеная лиса, которая принялась убегать от прибывших на место спасателей.