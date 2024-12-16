Вильфанд назвал «не сахарной» погоду во время крушения танкеров в Керченском проливе

Погодные условия во время крушения в Керченском проливе танкеров с нефтепродуктами были далеко «не сахарные». Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Там и ветер, и волнения сильные были, но это все будет исследоваться», — заметил Роман Вильфанд. Синоптик предупредил, что шторм сохранится на востоке и западе акватории Азовского моря еще двое суток.

По словам специалиста, сильные волнения возникнут и в Таганрогском заливе из-за ветра скоростью до 25-28 метров в секунду.

В пресс-службе правительства ранее 16 декабря сообщили, что Росморречфлот, Минтранс и другие ведомства завершают этап подготовки к уборке разлившегося в Керченском проливе мазута.