Убирать разлившийся мазут в Керченском проливе начнут в ближайшее время

Росморречфлот, МЧС и другие ведомства заканчивают подготовку к уборке мазута, разлившегося в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

За береговой чертой от мыса Панагия до Крымского моста непрерывно следят, чтобы быстро убирать нефтепродукты, если они там появятся. На месте также работают министр природных ресурсов Александр Козлов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Утром спасатели благополучно эвакуировали весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Операцию приостанавливали из-за сильного шторма, но никому из 14 человек уже ничто не угрожает.

Два танкера потерпели крушение накануне. Причиной происшествия, по предварительным данным, стали неправильные действия экипажей в сложных погодных условиях — в море в это время был сильный шторм. Предположительно, корпуса судов не были рассчитаны на противодействие таким волнам.