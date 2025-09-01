Виктория Боня отправит дрон к альпинистке Наговициной

Спасательный дрон направят к российской альпинистке Наталье Наговициной, которая неделю находится со сломанной ногой на высоте 7200 метров ндалеко от пика Победы в Киргизии. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня в своих социальных сетях.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину», — написала Боня.

Она призвала всех молиться о хорошей погоде и спасении альпинистки.

Дрон должен будет проверить текущее состояние альпинистки и точное место ее нахождения. Эвакуация станет возможной только при улучшении погодных условий.

Наговицина получила травму 12 августа во время спуска в горах Тянь-Шаня. Ее напарник оказал первую помощь и отправился за помощью в базовый лагерь.

Ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала о нескольких возможных вариантах спасения россиянки.