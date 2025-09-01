В Федерации альпинизма России назвали варианты спасения Наговициной

Член Федерации альпинизма России и редактор портала Mountain.Ru Анна Пиунова рассказала о возможных вариантах спасения россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. Об этом она сообщила в Facebook*.

По ее словам, женщину могли бы вытащить «десять акклиматизированных здоровых мужчин», однако таких людей на месте происшествия не оказалось. Она допустила, что при наличии денег и связей группу можно было бы собрать, как это делали в прошлом году при поисках альпиниста Евгения Глазунова на вершине Аксу.

Пиунова отметила, что сразу после срыва Наговицыну можно было попробовать убедить спуститься до обелиска — скального участка на высоте около семи тысяч метров, где можно переждать непогоду и куда теоретически способен приземлиться вертолет.

В то же время она подчеркнула, что в случае восхождений без гида, страховки и достаточной подготовки альпинисту нужно понимать: рассчитывать придется только на собственные силы и выбирать маршруты по возможностям, а не по амбициям.

