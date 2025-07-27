Вика Цыганова жестко осудила изнасилование девочки мигрантами в Обнинске

Обнинск летом 2025 года потрясло жуткое происшествие, мальчики-мигранты изнасиловали четырехлетнюю девочку. Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале допустила, что ответственности за это преступление никто не понесет.

Дети-мигранты напали на девочку 22 июля. Она гуляла с папой на площадке во дворе, мужчину отвлекли, а затем силой затолкали его дочь в подсобное помещение.

По версии Цыгановой, оба малолетних преступника — дети граждан Таджикистана. Из публикации певицы следует, что один из них ранее уже угрожал другим детям тем, что «изнасилует их матерей».

«Когда дети мигрантов, девяти и 11 лет, насилуют четырехлетнюю местную девочку, это шокирует. Это уже не просто звоночек, это набат! <…> Как эти изверги, для которых насилие над детьми является нормой, попали на территорию России?» — написала артистка.

Как напомнила Цыганова, один из юных преступников ранее посещал местную школу. Его исключили за попытку изнасиловать одноклассницу.

Никаких других мер в отношении мальчика не приняли. Не понесли наказания и его родители. Мигранты не стали записывать ребенка в другую школу, в результате он остался без надзора, гуляя по улицам и угрожая местным жителям.

Жертва преступления, четырехлетняя девочка, получила тяжелую психологическую травму, добавила Цыганова. При этом виновные могут избежать серьезного наказания.

Сами насильники — несовершеннолетние. Их родителей просто депортируют, фамилию семьи в прессу не сообщали.