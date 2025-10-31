«Везде кровь, разбитое стекло». Очевидец рассказал подробности аварии с трамваем в Туле

Пассажир трамвая, столкнувшегося с двумя маршрутками на Пролетарской улице в Туле, рассказал подробности ДТП. В беседе с 360.ru Дмитрий уточнил, что ехал на работу, когда случилась авария.

Он увидел молодую девушку со сломанной рукой, на которой лежал, предположительно, мертвый мужчина.

«Сидел в телефоне, все хорошо. В моменте мы подскакиваем, выбиваются стекла, все друг на друга валятся. <…> Сейчас вспоминаю, часов семь утра, еще солнце не взошло, супертемно. Везде кровь, разбитое стекло», — отметил Дмитрий.

В маршрутке было 20 человек: один водитель и 19 пассажиров. Водитель мертв, три пассажира умерли, 15 человек пострадали, травмы разной тяжести. Только я один здоров, цел. Подбежал к девушке, помог ей, аккуратно уложил мужчину на сиденье, чтобы вдруг не добить его. Девушке помог выбраться, начал кричать людям на улице «вызовите скорую».

Несколько машин скорой помощи прибыли оперативно.

«К нам начала подходить скорая, спрашивать, что да как. Я отвечал, что все хорошо со мной, что меня не нужно ни в травмпункт, никуда. Всех увезли. Я ходил, переживал, много плакал, кричал, я не знаю, что я испытывал в тот момент. Мне сказали просто сесть. Там заправка была, мне дали воды», — рассказал пассажир.

После этого он вызвал такси и уехал домой.

«Не буду же я весь будучи весь в чужой крови идти работать. Я поехал домой. Сейчас чувствую себя ментально отвратительно, а физически более чем», — заключил Дмитрий.

ДТП с участием трамвая и двух маршруток произошло рано утром 31 октября. По словам главы Тульской области Дмитрия Миляева, погибли четыре человека, 20 пострадали.