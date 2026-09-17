Ветврач Шеляков рассказал о смертельной опасности вируса Ауески из «Мультикана»

Ветврач Шеляков предупредил о почти 100%-ной летальности болезни Ауески у собак

Болезнь Ауески, живой вирус которой обнаружили в образцах вакцины «Мультикан-8» серии № 20, представляет смертельную опасность для собак. Об этом 360.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Это острое вирусное заболевание. К сожалению, для собак оно имеет практически 100%-ную летальность», — заявил специалист.

По его словам, инфекция поражает центральную нервную систему и может вызывать повышение температуры, судороги и сильный зуд. Если поражение ЦНС уже началось, лечение, как правило, не помогает.

Россельхознадзор сообщил, что специалисты ВГНКИ обнаружили живой вирус Ауески в образцах серии № 20 и подтвердили связь ее применения с массовыми смертельными случаями среди собак. Серию решили изъять и уничтожить.

Что известно о случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8», как менялась позиция производителя и что показали исследования препарата — в материале 360.ru.