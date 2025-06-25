Ветврач рассказал о дальнейшей судьбе льва, напавшего на владельца «Тайгана»

Льва, который напал на владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, усыплять не будут. Об этом РИА «Новости» рассказал ветврач Василий Писковой.

«Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор, неосторожность», — объяснил он.

По словам специалиста, хищника испугал резкий звук. Животное пыталось защититься, и кода пробегало мимо, прыгнуло на Зубкова.Писковой напомнил, что даже кошка может от испуга исцарапать и покусать, а в этом случае был молодой лев.

Напавшее животное никогда не проявляло агрессию. Если бы оно хотело загрызть человека, ему хватило бы нескольких секунд, но лев причинил ранения и убежал.

«Никто его усыплять, я думаю, не будет», — заключил ветврач.

После нападения льва на Зубкова СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, зверь набросился в результате грубого нарушения правил техники безопасности.