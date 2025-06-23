После нападения льва в парке «Тайган» возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения льва на учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Крыму.

Лев набросился на мужчину 22 июня во время кормления. По данным СК, нападение произошло в результате грубого нарушения правил техники безопасности при содержании опасных животных. Следователи осмотрели парк львов, а также изъяли вещественные доказательства и опросили сотрудников.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования проконтролирует руководство Главного следственного управления.

Ранее пострадавший от нападения льва пришел в себя, сообщил RT. Мужчине провели операцию. По словам представителя парка Татьяны Алексагиной, у Зубкова остались целыми руки и ноги.

По ее словам, льва спровоцировал на атаку резкий звук закрывающейся двери. Услышав его, хищник подскочил и побежал.