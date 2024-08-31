Упавшее на фудкорт дерево насмерть придавило мужчину в Петербурге

Мужчина получил перелом шеи из-за падения дерева и умер в Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Дерево рухнуло на мужчину в парке в Санкт-Петербурге. Спасти пострадавшего не удалось, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло в Приморском парке Победы. Медики увезли 48-летнего мужчину в больницу в состоянии клинической смерти, но спасти его жизнь не удалось.

По предварительной информации, дерево упало в зону фудкорта, где в это время находились люди. Мужчина получил перелом шеи.

Причины падения дерева устанавливаются. Прокуратура Петроградского района проводит проверку. В субботу, 31 августа, в городе был сильный ветер.

Ранее в Санкт-Петербурге во время непогоды погиб 11-летний мальчик. Ребенок играл на футбольной площадке. В какой-то момент на него рухнуло дерево.

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