Ветеран Афганистана и актер Сергей Гайдук погиб из-за падения ветки в Омске

Ветеран боевых действий в Афганистане, 58-летний актер Сергей Гайдук умер после того, как на него упала крупная ветка дерева в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Обломившаяся ветка еще весной рухнула на мужчину с высоты четвертого этажа, когда он вел работы во дворе. Гайдук получил тяжелые травмы, в том числе перелом основания черепа.

В середине мая Сергей впал в кому, находясь в больнице, а 1 июля его не стало.

Широкую известность Гайдуку принесло разлетевшееся по Сети видео, на котором он ездил на БТР в очках и шлеме. Также ветеран участвовал в съемках американского документального фильма, посвященного советскому опыту в Афганистане.

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