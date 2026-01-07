Сегодня 19:44 «Весь в крови и хрипел». Раскрыты подробности крушения аэролодки в Карелии Пострадавшая в аварии с лодкой в Карелии сообщила, что капитан сильно разогнался 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

В акватории Онежского озера в Карелии опрокинулось маломерное судно на воздушной подушке. Пострадавшая туристка Валентина рассказала 360.ru, что капитан набрал сильно большую скорость и влетел в остров.

«Получили ушибы сильные. Это произошло прям практически напротив острова Кижи на Онежском озере. <… > В лодке разбили стекла. Водитель, который управлял судном, был весь израненный, весь в крови и хрипел», — сообщила она. Пассажиры попытались выбраться из перевернувшегося судна и позвонили в МЧС.

Председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков в своем телеграм-канале написал, что благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей в Медвежьегорском районе спасли пятерых туристов. По его словам, частное судно, возвращавшееся в поселок Оятевщина, налетело на деревья в километре от берега. Судно перевернулось. Туристов быстро эвакуировали на берег местные жители. Там им оказали первую медицинскую помощь. Трое пострадавших были доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Карелии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.