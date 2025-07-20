Вертолет жестко сел на воду на Алтае

На Алтае частный вертолет Robinson жестко сел прямо на воду Телецкого озера. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Предварительно, сегодня в ночное время в ходе выполнения частного полета воздушное судно Robinson совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе», — уточнили в надзорном ведомстве.

На борту вертолета находились два человека. Их доставили в медучреждение.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура уже проводит проверку. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Shot, вертолет из-за возникновения технических проблем резко начал терять высоту, поэтому пилот решил пробовать сесть прямо на воду.

Ранее в Адыгее вертолет Bell-407 при выполнении частного полета совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы.