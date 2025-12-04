Вертолет жестко приземлился в Башкирии, пилот попал в реанимацию

Вертолет Eurocopter AS-350 аварийно приземлился в деревне Атаевка в Башкирии, пострадал пилот. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Проводится доследственная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Пока рассматриваются две основные версии: ошибка пилота и техническая неисправность.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики сообщило, что летчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

